Lehmbruck-Lecture : Online-Vortrag zur Brücke-Ausstellung im Museum

RP-Kulturredakteur Peter Klucken konnte eine Arbeitsfassung des Videos von Christian Saehrendt schon vorab sehen. Foto: Betty Theuns

Duisburg Der bekannte Kunsthistoriker und Bestsellerautor Christian Saehrendt räumt im Rahmen der Lehmbruck-Lectures mit so mancher Legende über expressionistische Künstler auf. Ein Online-Vortrag über die Künstler der „Brücke“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

„Die Brücke zwischen Staatskunst und Verfemung“ überschreibt der Kunsthistoriker und Publizist Christian Saehrendt seinen Vortrag, der am kommenden Donnerstag, 14. Mai, 18 Uhr, online freigeschaltet wird. Der Vortrag wurde in den vergangenen Tagen im Rahmen der Reihe „Lehmbruck Lecture” aufgenommen und mit Bildmaterial von Seite des Lehmbruck-Museums aufbereitet. Im Museum ist noch bis zum 1. Juni die Kabinettausstellung „Die Künstler der Brücke“ zu sehen. Eigentlich hätte Christian Saehrendt seinen Vortrag live im Museum halten sollen. Aus gegebenem Anlass wird die Lecture nicht wie gewohnt im Museum, sondern online stattfinden. Auf seiner Website (www.lehmbruckmuseum.de) stellt das Lehmbruck-Museum den Vortrag von Saehrendt, der sich mit der politischen Rezeption der Künstlergruppe „Die Brücke” befasst, in Videoform zur Verfügung. Der Vortrag kann nach der öffentlichen Erstpräsentation am Donnerstag noch einige Wochen lang über die Website des Lehmbruck-Museums aufgerufen werden. Die RP konnte eine Arbeitsfassung des Videos schon vorab sehen.

Mit Christian Saehrendt hat das Duisburger Lehmbruck-Museum nicht nur einen vorzüglichen Kenner der expressionistischen Kunst als Referenten gewinnen können, sondern auch einen, der eine klare Sprache spricht und dem man gut zuhören kann. Das Ambiente des Vortrags ist zwar ziemlich nüchtern, der Referent sitzt an einem Tisch vor einem farbigen Kreis auf weißem Hintergrund, doch lockern Zwischenfragen aus dem Off den Informationsstrom auf. Saehrendt räumt mit dem Vorurteil auf, dass die Künstler der Gruppe „Die Brücke”, die vor rund 120 Jahren gegründet wurde, anfangs arm und verkannt gewesen seien. Dieses Vorurteil sei zwar von Ernst Ludwig Kirchner, dem prominentesten Vertreter der Brücke, selber in Umlauf gebracht worden, doch hätten die Künstler dieser Vereinigung eigentlich von Anfang an viel Zuspruch bekommen. Sogar die negativen Kritiken in zeitgenössischen Zeitungen nutzten sie als Werbung. Viele Sponsoren unterstützten im Hintergrund die Brücke-Künstler; ihre Werke fanden viele Käufer, die mal „sehen wollten, was andere so schrecklich finden”.

info Quintessenz der Doktorarbeit Vita Christian Saehrendt schrieb zusammen mit Steen T. Kittl die beiden populären Sachbücher „Ist das Kunst oder kann das weg? Vom wahren Wert der Kunst” sowie „Das kann ich auch! Gebrauchsanweisung für moderne Kunst”. Vortrag Der Vortrag selber ist die Quintessenz seiner Doktorarbeit „Die Brücke zwischen Staatskunst und Verfemung: Expressionistische Kunst als Politikum in der Weimarer Republik, im Dritten Reich und im Kalten Krieg”.

Bekanntlich löste sich die Brücke vor Beginn des Ersten Weltkriegs auf, doch in der Weimarer Republik hatten, so Saehrendt, der Expressionismus und damit auch die Brücke-Künstler rege Konjunktur. Die Nazis beendeten die Karrieren der expressionistischen Künstler, wobei es durchaus auch bei den Nationalsozialisten anfangs Fürsprecher der expressionistischen Kunst gegeben habe. Diese Strömung innerhalb der Nazis konnte sich allerdings nicht durchsetzen; stattdessen wurden Tausende expressionistische Gemälde aus deutschen Museen beschlagnahmt, als entartet diffamiert und zum Teil sogar verbrannt. Ernst Ludwig Kirchner nahm sich 1938 angesichts dieser Verfolgung das Leben.

„Der Buchsbaumgarten“ von Emil Nolde ist ein Teil der Ausstellung über die Künstler der „Brücke“. Foto: Andreas Probst