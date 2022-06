Kultur in Duisburg : Söke Dinkla bleibt Direktorin des Lehmbruck-Museums

Söke Dinkla bleibt Chefin des Lehmbruck-Museums. Foto: Ralf Schultheiß

Duisburg Kontinuität im Duisburger Lehmbruck-Museum: Der Vertrag mit der bisherigen Leiterin Söke Dinkla wurde bis ins Jahr 2029 verlängert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Das Kuratorium der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum hat Söke Dinkla in seiner jüngsten Sitzung als Vorstand der Stiftung bestätigt. Ihre Amtszeit wird damit vom Kuratorium unter Vorsitz von Oberbürgermeister Sören Link mit Wirkung ab 1. Januar 2024 um weitere fünf Jahre verlängert. Damit ist klar, dass Söke Dinkla (Jahrgang 1962) bis zum Jahr 2029, dem Jahr, in dem sie in den Ruhestand gehen muss, Direktorin des Lehmbruck-Museums bleibt.

Dinkla, die eine viel beachtete Doktorarbeit über interaktive Kunst geschrieben hat und damit als vorzügliche Kennerin auch aktueller Kunstströmungen gilt, war am 1. Januar 2014 erstmals als Vorstand der Stiftung und zugleich als Direktorin des Lehmbruck-Museums berufen worden. Sie trat ihr Amt in einer höchst prekären Situation an: Ihr Vorgänger Raimund Stecker war zuvor entlassen worden, weil er das Museum in eine finanzielle Schieflage gebracht hatte. Die Entlassung Steckers konnte man durchaus als Eklat werten. Von Söke Dinkla wurde erwartet, dass sie zum einen das Museum finanziell konsolidiert, zum anderen sollte sie das Renommee des Hauses nicht beschädigen. Das ist ihr, wie wir meinen, gelungen. In Dinklas Amtszeit wurden viel beachtete Ausstellungen wie „Rebecca Horn. Hauchkörper als Lebenszyklus” (2017–2018), „Jochen Gerz: The Walk – keine Retrospektive” (2018–2019) sowie „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur” (2021) realisiert. Mit der erneuten Verleihung des Wilhelm-Lehmbruck-Preises der Stadt Duisburg und des Landschaftsverbandes Rheinland im Jahr 2020 an das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff und George Bures Miller, dessen Werke noch bis zum 14. August in einer umfassenden Werkschau im Lehmbruck-Museum zu sehen sind, hat Dinkla das internationale Profil des Hauses weiter geschärft. Die aktuelle Ausstellung gilt als Sensation, wurde allseits, auch im Fernsehen, gefeiert.

Die von ihr konzipierte Ausstellungsreihe „Sculpture 21st” präsentiert seit 2014 bedeutende Positionen zur Skulptur des 21. Jahrhunderts in der monumentalen Glashalle.

Im RP-Interview bezeichnete Söke Dinkla das Lehmbruck-Museum als „herausragendes Museum für moderne Skulptur nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Europa“. Ein wichtiges Anliegen ist für die Duisburger Museumsdirektorin die Verbindung von Kunstwissenschaft und Publikumsgunst. So gibt es seit sieben Jahren die sogenannten „Lehmbruck Lectures“, bei denen ausgewiesene Experten verschiedener Disziplinen für ein besonders interessiertes Publikum und Fachleute über aktuelle Themen ihrer jeweiligen Disziplin referieren. Daneben gibt es viele „niedrigschwellige“ Angebote für Museumsbesucher wie beispielsweise die Reihe „Kunst und Kaffee“ am Nachmittag oder „Kunst und Stulle“ am frühen Abend.