Lehmbruck-Museum in Duisburg Kunst sehen, berühren und begreifen

Der menschliche Körper spielt in der Kunst – und natürlich nicht nur dort – eine herausragende Rolle. Die Kunstgeschichte zeigt zudem, dass sich Schönheitsideale im Laufe der Jahrhunderte verändern. Wer oder was heutzutage als schön empfunden wird, ist zudem auch von Kontinent zu Kontinent, oft sogar von Region zu Region verschieden. Die Kunstsammlung des Lehmbruck-Museums spiegelt in großen Teilen wider, was solche Überlegungen konkret bedeuten. Wie bei fast allen Museen muss man sich bei den ausgestellten Kunstwerken mit dem Augenschein begnügen. Aus konservatorischen Gründen wäre es unverantwortlich, wenn jedermann mit bloßen Händen kostbare und einmalige Kunstwerke berühren dürfte. Doch bei der neuen Ausstellung, die von der renommierten Kunstvermittlung des Lehmbruck-Museums (Leitung: Sybille Kastner) realisiert wird, darf man Kunstwerke nicht nur anschauen, sondern auch berühren und damit auf neue Weise begreifen.