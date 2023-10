Lehmbruck-Museum in Duisburg Demenzkranke und Kinder erleben gemeinsam Musik und Kunst

Die alte Dame im Rollstuhl schmunzelt ein wenig und stellt fest: „Alle nackig hier!“ Sie meint die Skulpturen von Wilhelm Lehmbruck, die gerade in ihr Blickfeld geraten sind und da besonders die berühmte „Kniende“. „Das stimmt“, sagt Sybille Kastner von der Kunstvermittlung des Lehmbruck-Museums und fügt lächelnd mit dem Blick auf Lehmbrucks berühmteste Skulptur hinzu: „Die Frau ist aber auch sehr schön.“ Der Auftakt zum Kulturvermittlungsprojekt des Lehmbruck-Museums in Kooperation mit den Duisburger Philharmonikern ist an diesem Vormittag schon mal geglückt. Eingeladen waren Menschen mit demenzieller Veränderung und Kinder aus einem Neudorfer Kindergarten, die gemeinsam Kunst und Musik erleben konnten. „Hör mal Kunst“ heißt diese Veranstaltungsreihe, die jetzt zum dritten Mal durchgeführt wurde und die in dieser Zielgruppenmischung ungewöhnlich, vielleicht sogar einzigartig ist.