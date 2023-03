Ausstellung in Duisburg Barbara Hepworth – auf Augenhöhe mit Henry Moore

Als Barbara Hepworth 1975 im Alter von 72 Jahren bei einem Brand in ihrem Atelier ums Leben kam, galt sie als Star in der internationalen Kunstwelt. Bereits vor dem Weltkrieg hatte sie in nicht-nationalistischen Kreisen einen guten Ruf. Nach dem Krieg war sie auf den bedeutendsten internationalen Ausstellungen präsent, auch in den ersten beiden Documenta-Ausgaben 1955 und 1959. Sie schuf die monumentale, sechseinhalb Meter hohe Bronzeskulptur "Single Form" vor dem Uno-Gebäude in Erinnerung an den mit ihr befreundeten UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, der 1961 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war und der posthum mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Wie kaum ein anderer Mensch war sie in der internationalen Kunstwelt vernetzt, war gar Mittel- und Anziehungspunkt von Künstlern, die zu den herausragenden Gestalten einer Epoche gehören, die man heute „Moderne“ nennt. Und doch geriet Barbara Hepworth nach ihrem Tod zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit.