Nach Horrorfund in der Toilette : LEG lässt Rattenklappe in Duisburger Wohnung einbauen

Eine Ratte in der heimischen Toilette finden – der Alptraum eines jeden Mieters. Foto: dpa/pa

Huckingen Im Februar fand Miriam Zill Rattenkot in ihrer Toilette. Zunächst fühlte sich die Vermietergesellschaft nicht zuständig. Erst nach der Kündigung reagierte die LEG.

Von Marius Fuhrmann

Miriam Zill ist durchaus tierlieb. Die 26-Jährige lebt mit einem Hund, zwei Bartagamen und zwei Wellensittichen in ihrer Wohnung an der Meister-Arenz-Straße. Doch bei Ratten endet die Tierliebe schlagartig, vor allem, wenn sie in der Toilette hausen.

An einem Samstagabend Mitte Februar war genau das geschehen. „Ich habe den Deckel hochgehoben und sah nur noch den Schwanz, der wieder im Rohr verschwand“, erinnert sie sich. Übrig blieben die Hinterlassenschaften des Tiers. Die Vermieterin der Wohnung, die LEG, habe sich nicht zuständig gefühlt, stattdessen wurde von einem Schädlingsbekämpfer eine Schlagfalle vor der Toilette platziert – in Auftrag der Stadt. „Nach einer Woche war natürlich keine Ratte in der Falle. Aber selbst wenn, sicher wäre direkt die nächste gekommen“, meint Zill, die seitdem bei ihrer Mutter lebt. Die Wohnung hat sie zum 30. Juni gekündigt. „Eine Bestätigung der Kündigung habe ich von der LEG bisher aber noch nicht erhalten. Die einzigen Briefe waren Mahnungen, weil ich derzeit eine verminderte Miete zahle“, sagt Zill.

Info Ratten in der Wohnung Problemerkennung Wer frischen Rattenkot, Fuß- oder Nagespuren entdeckt, sollte aufmerksam werden, denn ein frühzeitiges Erkennen des Problems ist wichtig: Ein Weibchen bringt rund zwölfmal pro Jahr Junge auf die Welt, normal sind acht bis neun pro Wurf. Sozialverhalten Ratten haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten: Sie leben in Familien mit bis zu 100 Tieren, die bestimmte Ränge in der Hierarchie einnehmen. Wo eine tote Ratte ist, sind meist noch weitere in der Nähe. Bedrohte Art Meist sind es Wander- und Hausratten, die den Menschen Probleme bereiten. Die Hausratte gilt hierzulande allerdings als gefährdete Art und darf nicht getötet werden.

Die Wohnungsgesellschaft hatte sich zunächst geweigert, einen effektiven Schutz gegen die Nagetiere in das Abflussrohr einbauen zu lassen. „Als Hauptschutz vor Ratten setzen wir grundsätzlich auf die transparente Mieterinformation zur richtigen Entsorgung von Essensresten“, sagt Unternehmenssprecherin Judith-Maria Gillies. „Ein von uns beauftragter Schädlingsbekämpfer teilte unsere Einschätzung, dass sich Rattenklappen in diesem Gebäude nicht eignen und dass der beste Schutz in diesem Fall Abwasserleitungen sind, die frei von Essensresten gehalten werden“, so Gillies weiter. Tatsächlich werfe der Nachbar häufiger Lebensmittel in die Toilette, sagt Zill. „Ich tue das jedenfalls nicht.“ Die LEG schlug der Mieterin einen Kompromiss vor: „Wir bauen auf unsere Kosten eine Rückflussklappe direkt unter der Toilette ein, aber die Kosten für etwaige Rohrverstopfungen gehen zu Lasten von Frau Zill“. Darauf ließ sich die 26-jährige jedoch nicht ein.