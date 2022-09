Umfrage des Landessportbundes : Psychische Gewalt ist im Sport ein verbreitetes Phänomen

Duisburg Rund 63 Prozent der Aktiven im deutschen Breitensport haben laut einer Umfrage des Landessportbundes bereits psychische Gewalt in ihren Vereinen erlebt. Die Experten forderten mehr Engagement seitens der Sportvereine.

Ein Fünftel sei darüber hinaus bereits mindestens einmal von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen, so das Ergebnis der bundesweiten Studie „SicherimSport“, die der Landessportbund Nordrhein-Westfalen am Mittwoch in Duisburg vorstellte. Zu psychischer Gewalt zählen laut Definition der Studie Erniedrigungen, Bedrohungen oder Beschimpfungen innerhalb des Sportvereins.