Das müssen Anwohner wissen : In Duisburg hat die Laubsaison begonnen

Duisburg In den kommenden Wochen haben die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) angesichts des vielen Laubs auf den Straßen alle Hände voll zu tun. Die RP erklärt, was es für die Anwohner zu beachten gibt und wie die WBD helfen.

Spätestens seit dieser Woche neigt sich der Sommer offiziell dem Ende zu. Der Kalender wies bereits am 23. September auf den Herbstanfang hin. Während die vielen Bäume im Stadtgebiet so langsam ihre Blätter verlieren, begannen am 14. Oktober für die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) anstrengende Wochen: Straßen, Gehwege und Grünflächen müssen vom Laub befreit werden. Die RP erklärt, mit welchen Mitteln die WBD gegen das Laub vorgehen und was Anwohner zu beachten haben.