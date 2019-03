Babylonisches Sprachgewirr zum Auftakt: Bibliotheksnacht mit Sprach-Flashmob

Gelungene Premiere in der Zentralbibliothek, die zum ersten Mal am neuen Standort dabei war

Zweimal erst hat sich Duisburg an der „Nacht der Bibliotheken“ beteiligt, die NRW-weit am Freitagabend bereits zum achten Mal lief. „Die doch ziemlich lange Umzugsphase von der Düsseldorfer Straße zum Stadtfenster hat viele Kräfte gebunden“, erläutert Bibliothekschef Dr. Jan-Pieter Barbian die lange Pause. Zur ersten Bibliotheksnacht am neuen Standort an der Steinsche Gasse gab es unter dem Motto „Mach es!“ nicht nur Öffnungszeiten bis in die Nacht. Den Besuchern wurde auch eine Menge geboten. Auch die Stadtteilbibliothek Rheinhausen war mit eigenen Angeboten eingebunden.