Landtagswahl NRW : Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Duisburg II

Wer kämpft bei der Landtagswahl im Norden der Stadt gegen wen an? Wie ging die Wahl 2017 dort aus? Wir geben einen Überblick über die Kandidaten, von denen viele zum ersten Mal auf ein Mandat im Landtag hoffen.

Duisburg II ist – gemessen an den Wahlberechtigten – der größte Wahlkreis in der Stadt. Rund 112.000 Menschen dürfen hier am 15. Mai ihre Stimme abgeben und entscheiden, wer für sie zukünftig im Landtag in Düsseldorf sitzen darf. Der Wahlkreis deckt das gesamte linksrheinische Gebiet ab, also Rheinhausen, Alt-Homberg, Baerl und Hochheide. Auch Walsum gehört zu Duisburg II.

Zuletzt hatte Rainer Bischoff den Wahlkreis 2017 für die SPD gewonnen. Damals waren die Ergebnisse für die Sozialdemokraten jedoch eingebrochen, die Partei verlor fast 15 Prozentpunkte. Trotzdem lag die SPD weit vor der CDU und hat auch diesmal gute Chancen. Der 64 Jahre alt Bischoff tritt diesmal nicht wieder an, die Kandidatur übernimmt Benedikt Falszewski, der im Wahlkreis-Büro von Bundestagspräsidentin arbeitet. Der 40-Jährige ist schulpolitischer Sprecher der SPD und sitzt im Rat der Stadt. Auf der Landesliste steht er auf dem vorletzten Listenplatz 128.

info So lief es bei der Landtagswahl 2017 Unterschiede Beim Vergleich zur Landtagswahl 2017 muss beachtet werden, dass der Wahlkreis damals anders zugeschnitten war und mit 82.220 deutlich weniger Wahlberechtigte hatte. Heut egehört unter anderem auch der Stadtteil Walsum zu Duisburg II. Sieger Rainer Bischoff (SPD) gewann vor fünf Jahren den Wahlkreis mit 38,5 Prozent, er tritt in diesem Jahr nicht mehr an. Sylvia Linn (CDU) brachte es auf 27,7 Prozent, Rainer Holfeld (AfD) auf 9,0 und Oliver Alefs (FDP) auf 7,2 Prozent. Lukas Maximilian Hirtz (Linke) kam auf 6,2 und Freerk Kiesow-Botyanovska (Grüne) auf 4,2 Prozent.

Hauptgegner der SPD ist auch in Duisburg die CDU, auch wenn die 2017 noch rund 14 Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten landete. Für die CDU tritt erstmals der Kriminalbeamte Stefan Dase an, er ist stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender in Rumeln-Kaldenhausen. Der 37-Jährige ist Vater zweier Töchter und seit 2015 Mitglied der CDU. Er arbeitet im NRW-Innenministerium, auf der Landesliste steht er auf Platz 121.

Mit Kevin Galuszka schicken die Grünen auf der linken Rheinseite einen ihrer beiden Kreissprecher ins Rennen. Galuszka ist 32 Jahre alt und arbeitet als Altenpfleger, auf der Landesliste steht sein Name auf Platz 72. Schwerpunkt seiner politischen Agenda soll deshalb auch die Gesundheitspolitik sein. In Duisburg ist Galuszka bislang gesundheitspolitischer Sprecher der grünen Ratsfraktion. Mit PflegeGrün hat er ein bundesweites Netzwerk für Pfleger gegründet.

Bei den Liberalen tritt im Wahlkreis Duisburg II Sven Benentreu an, der die Landespolitik bereits gut kennt: Der 28-Jährige arbeitet für den Landtagsabgeordneten Marcel Hafke. Benentreu ist stellvertretender Vorsitzende des Kreisverbandes und Vorsitzender des FDP-Jugendverbandes Junge Liberale. In Rheinhausen war er bislang als Bezirksvertreter in der Kommunalpolitik aktiv.

Kandidatin der Linken in Duisburg II ist die Studentin Helen Klee. Die 27-Jährige, die seit 2015 Parteimitglied ist, will sich insbesondere in der Frauenpolitik engagieren. Klee ist stellvertretende Kreissprecherin, engagiert sich bei der Seebrücke und arbeitet unter anderem für die kommunalpolitische Vereinigung der Linken.

Für die AfD tritt der Kommunalpolitiker Alexander Schaary an, der im Stadtrat sitzt und in der Bezirksvertretung Hamborn die Fraktion seiner Partei anführt. Auf der Liste seiner Partei steht der 33-Jährige auf Rang 17 – das könnte knapp zum Einzug reichen. Schaary arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag und gelernter Speditionskaufmann, Anglist und Historiker.