NRW-Landtagswahl in Kriegszeiten : Der Wert der demokratischen Langeweile

Einblicke in ein Wahllokal in Duisburg-Buchholz während der Landtagswahl 2017. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Meinung Duisburg Am Donnerstag ist die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge in Duisburg abgelaufen. Ein formaler Akt, für den sich hierzulande niemand wirklich interessiert. Er hat aber etwas damit zu tun, wofür in der Ukraine gerade gekämpft wird.

Beinahe unbemerkt von der Stadtöffentlichkeit ist am Donnerstag in Duisburg eine wichtige Frist abgelaufen. Eine Frist, die die Grundlage für fünf weitere Jahre der Teilhabe am demokratischen Prozess in Nordrhein-Westfalen bietet. Bis 18 Uhr konnten am 59. Tag vor der Landtagswahl Wahlvorschläge eingereicht werden. Ein rein formaler Akt, der doch auf eine gewisse Art viel mit dem zu tun hat, was derzeit in der Welt geschieht.

Jeder erwachsene Deutsche, der in NRW seinen Wohnsitz hat, kann sich theoretisch am 15. Mai in das Landesparlament wählen lassen. Um in einem der drei Duisburger Wahlkreise als Direktkandidat anzutreten, braucht er lediglich 100 Unterstützerunterschriften. Immer wieder gibt es Einzelpersonen, die diesen Schritt wagen und sich im demokratischen Wettstreit messen. Auch wenn sich am Ende fast immer die Kandidaten der großen Parteien durchsetzen. Oder im Falle Duisburgs: ausschließlich die SPD. Das mag in unserer Lebensrealität alles ein wenig formal und eingestaubt wirken. Es steht aber auch für etwas, für das rund 20 Autostunden östlich von Duisburg Menschen kämpfen: Wahlfreiheit.

Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht es um Interessenssphären, um Geopolitik, Großmachtträume und zu einem gewissen Maße wohl auch um die Frage nach der psychischen Gesundheit von Russlands Präsident Wladimir Putin. Es geht aber auch um die langweiligen Kleinigkeiten der parlamentarischen Demokratie.

Denn in einem System Putin hat nicht einmal theoretisch jeder die Chance Abgeordneter oder gar Präsident zu werden. Nicht einmal die Chance, offen seine Meinung zu sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Vor Wahlen wird hier besonders ausgesiebt. Wer das System ohnehin stützt, darf als scheinbarer Gegner kandidieren. Die wirkliche Opposition landet stattdessen im Gefängnis, abweichende Meinungen werden mundtot gemacht. Bei allem Nationalstolz, bei allen anderen komplizierten Verstrickungen dieses Konflikts, sind es auch diese Zustände, die viele Ukrainer vor einem Dasein in einem russischen Vasallenstaat zurückschrecken lässt. Bei allen Mängeln, die es fraglos auch in der ukrainischen Demokratie gibt.