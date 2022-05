Wahlbeteiligung unter 50 Prozent : CDU in Duisburg hofft nach dem Sieg nun auf Schwarz-Grün im Land

Duisburg Sarah Philipp, Frank Börner und Benedikt Falszewski (alle SPD) ziehen in den Landtag ein. Auch Jule Wenzel (Grüne) wird Abgeordnete.

Wie im Landestrend gab es auch in Duisburg zwei Gewinner und zwei Verlierer. Bei den Zweitstimmen gab es für die SPD leichte und für die FDP starke Verluste, während die CDU leichte Zuwächse erzielte und die Grünen triumphierten – sie konnten ihr Ergebnis von 2017 von knapp fünf Prozent verdreifachen und erreichten über 15 Prozent. Die FDP stürzte von 9,5 Prozent auf 4,5 Prozent ab – auch die AfD musste Verluste hinnehmen. Mit rund drei Prozent wurden die Linken in Duisburg fast halbiert.

Trotz der Verlusten im Land, die sich auch in den Duisburger Zahlen widerspiegelten, gingen alle drei Wahlkreise an die Sozialdemokraten. Im Wahlkreis Duisburg I (Süden und die Stadtteile Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld und Wanheimerort) kam Sarah Philipp auf 36,7 Prozent und sicherte sich so den Wiedereinzug in den Landtag. Petra Vogt (CDU) kam nur auf 25,9 Prozent, nachdem sie 2017 noch 29,5 Prozent geholt hatte. Ob ihr Listenplatz 11 für den Wiedereinzug reicht, stand zunächst nicht fest.