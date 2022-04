Landtagswahl 2022 : Zahl der Briefwahlanträge steigt in Duisburg deutlich

Eine Frau wirft bei der Bundestagswahl 2021 in einem Briefwahlbüro ihren Wahlschein in eine Urne. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Duisburg Rund drei Wochen vor der Landtagswahl haben bereits 50.000 Duisburger Briefwahl beantragt. Das sind rund fünfmal so viele wie noch 2017. Der Versand der Benachrichtigungen hat laut Stadt reibungslos funktioniert.

In Duisburg deutet sich bei der Landtagswahl eine deutliche höhere Briefwahlquote als noch vor fünf Jahren an. Stand Freitag wurden nach Angaben der Stadt bereits 50.000 Briefwahlanträge gestellt, das entspricht rund 16 Prozent der Duisburger Wahlberechtigten. 2017 lag die Antragsquote zu diesem Zeitpunkt, rund zwei Wochen nach Versand der Wahlunterlagen, lediglich bei rund 3,2 Prozent. 10.421 Wahlberechtigte hatten damals bereits ihre Briefwahlunterlagen angefordert.

Wahlberechtigte Duisburger können noch bis zum 12. Mai online unter briefwahl.duisburg.de, per Post oder bis zum 13. Mai persönlich in einer der drei Briefwahlstellen in der Stadt Briefwahl beantragen. Am 15. Mai findet dann die Urnenwahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen statt.