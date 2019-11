Talk im Duisburger Süden : „Der Lizenzentzug des MSV war unnötig"

Duisburg Beim 44. Landhaustreff im Hotel Milser ging es diesmal wieder um König Fußball. Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig plauderte unter anderem über den Lizenzentzug des MSV im Jahr 2013.

Der Fußball stand beim 44. Landhaustreff am Dienstagabend im Hotel Milser im Mittelpunkt. Eigentlich sollte diesmal ja der ehemalige Bodybuilder, Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger im Duisburger Süden aufschlagen, aber daraus wurde durch „Arnies“ Absage dann doch nichts.

So kam es, dass sich stattdessen Fußball-Manager Andreas Rettig den Fragen von Manni Breuckmann, dem ehemaligen WDR-Fußballreporter und Landhaus-Stamm-Talkmaster stellte.

Nach der Wachtelbrust auf Wildkräutersalat – die Veranstaltung begleitet jeweils ein anspruchsvolles Dreigang-Menü – spielten sich Kultreporter Breuckmann und der Fußballmanager die Bälle auf kurzweilige Art verbal zu. Andreas Rettig, der sich derzeit aus familiären Gründen eine Auszeit genommen hat („es gibt manchmal Wichtigeres als Fußball“), hatte das Fußball-Funktionärsgeschäft unter Reiner Calmund bei Bayer Leverkusen gelernt. Später arbeitete er als Manager beim SC Freiburg, beim 1. FC Köln sowie in Augsburg und beim Hamburger Kiez-Club FC St. Pauli.

Seine zweijährige Tätigkeit als Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) fiel genau in die Zeit, als dem MSV im Jahr 2013 die Lizenz verweigert wurde. „Dieser Zwangsabstieg war total unnötig, das war auch keine Frage der Liquidität“, erläuterte Rettig rückblickend und ergänzte: „Das hat uns bei der DFL in der Seele weh getan, aber wir konnten damals nicht anders handeln.“ Entscheidend für den Lizenzentzug seien klare handwerkliche Fehler gewesen. Die damaligen Verantwortlichen (Geschäftsführer war seinerzeit Roland Kentsch) hätten einfach Fristen nicht eingehalten und somit eklatant gegen die Spielregeln verstoßen. Rettig gilt als Kritiker des überbordenden Kommerz im Profifußball und beschreibt die aktuelle Lage so: „Wir sind auf dem Weg zur emotionalen Entfremdung vom Verein. Der Fußball darf nicht von Kapitalinteressen reicher Oligarchen oder internationaler Großkonzerne dominiert werden, auch wenn es immer schwieriger wird, international konkurrenzfähig zu bleiben.“