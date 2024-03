Landesweiter Warntag Heute heulen auch in Duisburg wieder die Sirenen

Bei den jüngsten Probealarmen hatten die meisten Sirenen in Duisburg funktioniert – aber eben nicht alle. So hatten zuletzt im September 2023 72 von 80 Sirenen einwandfrei funktioniert. Dabei hatten es an sechs Sirenenstandorten in Ruhrort, Vierlinden, Wehofen, Neumühl, Röttgersbach und Wedau Kommunikationsstörungen gegeben, sodass Daten nicht ausgelesen werden konnten. Eine weitere Sirene an der Koloniestraße in Neudorf blieb gänzlich stumm, eine weitere an der Wintgensstraße in Duissern hatte den ersten Warnton „verpasst“.