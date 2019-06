Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger feiern LAN-Partys wie 2001 : „Wir haben einfach nie aufgehört, das zu machen“

Bei der jüngsten LAN-Party über Pfingsten waren unter anderem „Major Tom“ (v.l.), „Nessaja“, „The Beowolf“ und „Chucky“ für die Gäste als Ansprechpartner vor Ort. Foto: Antje Seemann

Duisburg Die LAN-Partys in einem Jugendzentrum in Duisburg haben mit den pompösen eSport-Events in großen Arenen nicht viel gemein. Stattdessen sprüht hier alles vor Retro- und Do-it-yourself-Charme. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht professionell zugeht.