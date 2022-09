„Lack & Chrom“ in der Duisburger City : Neue Wagen, alte Käfer und Schimanskis grauer Citroen CX

Der Andrang der Auto-Fans ist bei der traditionellen Messe in der City meist recht groß. Foto: Krischer

Duisburg Am Wochenende gibt es wieder die Automesse in der Innenstadt. Vom Hauptbahnhof bis zur Steinschen Gasse steht alles im Zeichen alter und neuer Wagen. Welche Besonderheiten es diesmal gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Autoschau „Lack und Chrom“ in der Duisburger Innenstadt lockt am Wochenende wieder mit rund 200 Neuwagen vieler Marken. Auch Elektromobilität sei dabei ein Thema, verspricht der Veranstalter DuisburgKontor. Die Veranstaltung beginnt Samstag und Sonntag um 11 Uhr und endet jeweils um 18 Uhr.

Innovative Fahrzeuge, E-Autos, PS-Boliden und Klassiker sollen am Samstag und Sonntag auf der Königstraße blitzen. Beim inzwischen traditionellen Auto-Wochenende in der Innenstadt zeigten die Vertragspartner der Hersteller die neuesten Fahrzeuge in allen Klassen, so die Veranstalter. Mit dabei seien fast alle relevanten Marken.

Für die Händler sei „Duisburg in Lack & Chrom“ in vielen Jahren zum festen Termin geworden, denn das Event in der City schaffe direkten Kontakt zu Interessenten und Kunden. Außerdem zeigten die Händler hier in jedem Jahr die technischen Neuheiten ihrer Hersteller. Dabei gehe es auch um alternative Antriebe wie bei Elektroautos.

Lesen Sie auch Emissionshandel hilft auch Privatbürgern : So verdienen Sie mit Ihrem eigenen E-Auto Geld

Das Auto-Event zieht jährlich viele Besucherinnen und Besucher in die Duisburger Innenstadt. Die Vorteile für die Interessierten lägen auf der Hand: Bei einem Bummel über die Königstraße ließen sich verschiedene Fahrzeuge vieler Marken anschauen, für fachkundige Beratung sorgten dabei die Mitarbeitenden der vertretenen Händler.

So mancher habe „Duisburg in Lack & Chrom“ in den vergangenen Jahren genutzt, um die eigene Entscheidungsfindung für das nächste Auto zu erleichtern. Und oft folgten auf die Gespräche in der City die Unterschriften unter die Kauf- und Leasingverträge im Autohaus in den Tagen danach. Bei rund 200 präsentierten Fahrzeugen zwischen Hauptbahnhof und Steinscher Gasse sei die Auswahl groß und schaffe eine Atmosphäre, die nicht nur Auto-Fans anzieht. Neben den Neuwagen würden auch Klassiker nicht fehlen. So werde der Käfer-Club mehrere Fahrzeuge des Oldtimers präsentieren.

Götz George auf der Motorhaube des Citroen CX, der bei „Lack & Chrom“ ebenfalls zu sehen ist. Foto: imago

Die Fachschaft Motorsport der Universität hat ihre Teilnahme mit Fahrzeugen ebenfalls angekündigt. Veranstalter Duisburg Kontor bietet die Möglichkeit, das originale Schimanski-Auto aus der Nähe anzuschauen. Der graue Citroën CX steht wohl ebenso sehr für Schimmi wie Ruhrort und die Currywurst.

(RP)