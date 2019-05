Transportdrohnen für Thyssenkrupp : Erz und Kohle via Luftpost

Duisburg Thyssenkrupp Steel setzt für den Transport von Laborproben künftig eine Drohne ein. Der Test zeigt, wie Erz und Kohle via Luftpost „einfliegen“. Die finale Genehmigung steht noch aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Hummel

Regenschauer, deftige Windböen, geringe Sichtweite. Traumwetter zum Fliegen sieht anders aus. Der neuen vollautomatischen „Brieftaube“ von Thyssenkrupp Steel macht das nichts aus. Die sechs Rotoren wirbeln, der „Kopf“ blinkt taktvoll in grün, rot, blau, ein leises Surren setzt ein. Aus sicherer Entfernung mit Regenschirm in der Hand beobachten die Gäste auf dem Werkgelände, wie die Luftpost abhebt. „Aaron“ heißt die Drohne, die für den Duisburger Konzern künftig Laborproben anliefern soll. Am Dienstag hat das Unternehmen zur ersten offiziellen „Flugshow“ eingeladen.

„Spannend, schön, futuristisch“ bezeichnet Andreas Goss das Projekt. Der Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel erklärt: „Mit der Transportdrohne beschleunigt sich der Lieferungsprozess der Proben um mehr als die Hälfte.“ Um welche Proben es sich handelt: Rohstoffe wie Eisenerz oder Kokskohle. Für die Stahlproduktion wird die Qualität der angelieferten Stoffe kontrolliert. Bisher macht sich dafür ein Werksarbeiter zweimal täglich per Auto auf den Weg, um kleine Dosen vom Werkhafen ins Zentrallabor zu bringen. Pro Strecke braucht er gut eine Viertelstunde, muss mehrere unbeschrankte Bahnübergänge überqueren. „Das ist nicht nur zeitraubend und teuer, sondern birgt auch Unfallrisiken“, erklärt Projektleiter Thomas Lostak. Die Drohne legt 2,2 Kilometer Luftlinie in der Hälfte der Zeit zurück, kann 4,5 Kilogramm transportieren. Bis zu 30 Probedosen gefüllt mit Rohstoffen können so pro Flug ins Zentrallabor gebracht werden.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (Mitte) schaute bei Thyssenkrupp vorbei. Foto: Anja Hummel

Beim Demonstrationsflug ebenfalls vor Ort: Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst. „Wir wollen eine vernetzte Mobilität und die Chancen der technologischen Entwicklung verbessern“, sagt Wüst kurz vor dem Drohnenstart. „Was hier getestet wird, ist wegweisend für die Mobilität in unseren Städten.“ Der Minister macht deutlich, dass es im Bundesland vorangehe mit „der dritten Dimension der Mobilität“. Eine neue Fachabteilung, das Drohnenreferat, befasse sich mit Fragen zu Flugtaxen, mit Regularien, mit der „neuen Welt“.

Entwickelt wurde die Transportdrohne von der doks.innovation GmbH mit Sitz in Kassel. CEO Benjamin Federmann: „Das eigentliche Zauberstück ist die Software im Hintergrund.“ Navigiert wird der 1,20 Meter breite Flugroboter vollautomatisch via GPS.

Zur „absoluten Vorreiterposition“ beglückwünscht Thomas Jarzombek, Beauftragter der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, den Konzern zum Drohneneinsatz. „Solche Projekte machen deutlich, welchen Mehrwert Drohnen in der Hand von professionellen Nutzern haben“, sagt Jarzombek. Für Forschung und Entwicklung dieses „Zukunftsmarkts“ gibt die Bundesregierung etwa 160 Millionen Euro aus.