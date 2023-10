Privatdozent L. Joseph Heid aus Duiburg „Die Koffer sollten griffbereit sein“ – Wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland?

Es sei eine Schande, dass jüdisches Leben heute noch immer hinter Panzerglas stattfinden müsse, sagt der Soziologe Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Deutschland. Nach dem Hamas-Terror und den Hamas-Sympathiekundgebungen auch hier in Duisburg ist die Notwendigkeit, jüdische Einrichtungen besonders zu schützen, noch gewachsen. Im Gegensatz zu den christlichen Kirchen, die regelmäßig für die Allgemeinheit geöffnet sind, kann man das jüdische Gemeindezentrum in Duisburg nur nach Voranmeldung und nach Passieren eines Sicherheitsdienstes betreten. Gibt es bei der jüdischen Gemeinde angesichts dieser Realität noch den Wunsch nach Öffentlichkeit?