Erfolgreiches Jahr 2018 : Kundenzuwachs bei der Commerzbank in Duisburg

Kundenzuwachs bei der Commerzbank in Duisburg

Verena Severin ist Niederlassungsleiterin in Duisburg. Foto: FUNKE Foto Services/Fabian Strauch

Duisburg Verena Severin, Niederlassungsleiterin der Commerzbank in Duisburg, blickt zufrieden auf ein „erfolgreiches Jahr“ zurück.

Im Privatkundengeschäft stieg die Zahl der Kunden um 2989. „Damit konnten wir seit Ende 2016 unsere Kundenzahl um über 5000 auf heute 105.828 steigern“, sagt Verena Severin. In den Duisburger Filialen sind es derzeit um die 70.000 Kunden.

Das Kreditgeschäft wurde durch niedrige Zinsen und die wirtschaftliche Lage in Duisburg angekurbelt. „Wir haben 2018 neue Ratenkredite in Höhe von 21 Millionen. Euro ausgereicht, ein Zuwachs von 35 Prozent“, so Severin. Das Neugeschäft bei Immobilienfinanzierungen lag bei 120 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen der Immobilienkredite der Commerzbank ist um sechs Prozent auf 681 Mio. Euro gestiegen.