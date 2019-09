Kulturprogramm in der Sermer Kirche : Vom Mitsingabend bis zum Rockkonzert

Serm Die Sermer Kirchenretter haben versprochen, die Gemeinde mit Leben zu füllen. Und das tun sie. Mit einem attraktiven Kulturprogramm.

Und das Startprogramm der Sermer Kirchenretter kann sich sehen lassen. Am 2. Oktober findet in der Kirche ein großer Mitsing-Abend unter dem Motto „Serm singt“ statt. Professionelle Unterstützung bekommen die sangesfreudigen Besucher durch den „Sermer Chor“, der im Dorf eher unter dem Namen „Sermer Gospelgruppe“ bekannt ist. Dabei dürfen Hits und Evergreens kräftig mitgesungen werden, zur Sicherheit werden die jeweiligen Songtexte auf eine Leinwand projiziert.

Weiter geht‘s am 19. Oktober, wenn der Kürbis im Zentrum des Geschehens steht. Die Aktion „Da lacht der Kürbis“ geht zwar nicht in der Kirche über die Bühne, wird aber vom Veranstaltungsteam organisiert. Das Familienevent findet auf dem Hof der Familie Radmacher statt. Dort dürfen die Kleinen sich Lieblingskürbisse aussuchen, sie aushöhlen und gestalten. Natürlich gibt es zum Abschluss auch eine leckere Kürbissuppe, die gemeinsam verzehrt werden darf.

Am 13. November steht ein interessantes Kunstprojekt an. Bei der „ArtNight“ im Gemeindezentrum entstehen unter fachkundiger Anleitung Zebra-Bilder, an denen nicht nur MSV-Fans Gefallen finden werden.

Und dann sollten sich Kids schon mal Gedanken machen, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Den 7. Dezember hat sich der Nikolaus in seinem Kalender schon dick angestrichen, denn dann wird er in der Sermer Kirche die Post der Kinder in Empfang nehmen und sie an die zuständige Stelle weiterleiten. Auf dem Kirchplatz findet derweil der traditionelle Weihnachtsmarkt der Pfadfinder statt. Dort kann man Weihnachtsbäume kaufen, gebastelte Geschenke erwerben und sich mit der Jahreszeit entsprechenden Getränken in gemütlicher Runde stärken.