Kulturlinie 901 : Literatur an ungewöhnlichen Orten

Duisburg Eine Lesereise mit der Kulturlinie 901 zwischen Rathaus und Pollmann-Eck.

Die Jungfernfahrt startet am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr am Rathaus und endet nach 17 Uhr am Pollmann-Eck. Auftaktleser der Tour ist Helmut Loeven. Er ist Buchautor und Blogger sowie Inhaber der Buchhandlung „Weltbühne“ und Herausgeber der Zeitschrift „Der Metzger“. Loeven wird auf der Fahrt zum Vinckeplatz in Ruhrort seinen Text „Tausendfensterhaus“ aus dem Album „Nachtaufnahme“ zu Gehör bringen. Zu Fuß geht es von dort weiter zum „Dammcafé“ auf der Dammstraße Ecke „Schimmi-Gasse“. Dort findet dann die dritte Lesung mit Ralf Koss statt. Als „Kees Jaratz“ schreibt Koss im renommierten Zebrastreifenblog über Fußball und Kultur im Ruhrgebiet. Seine Sachbücher über die Region beleuchten im Spannungsfeld von Historie und Kultur deren Identität. Koss wird Ausschnitte aus zwei seiner literarisch-historischen Programme lesen: „Nach dem Anpfiff alles möglich“ und „Der Himmel über der Ruhr ist blau“.