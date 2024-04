Schauspieljugendclub im Theater Duisburg Was die Premiere von „Wurzeln“ so speziell machte

Der Schauspieljugendclub mit dem schönen Namen „Spieltrieb“ erweist sich wieder einmal als wahrer Glücksfall für die Duisburger Theaterszene. Und tröstet darüber hinweg, dass es hier – im Gegensatz zu viel kleineren Städten wie Oberhausen, Mülheim oder Moers – kein eigenes städtisches Schauspiel-Ensemble gibt. Im Jahr 2005 hatte Schauspiel-Intendant Michael Steindl, damals frisch in seinem Duisburger Amt, den Spieltrieb gegründet und damit die Wurzeln für eine Erfolgsgeschichte in fruchtbaren Theaterboden gelegt. Pardon für das kuriose Bild, aber es bietet sich an, denn die jüngste Produktion des Spieltriebs, die am Freitagabend im ausverkauften Foyer III des Stadttheaters seine umjubelte Premiere hatte, heißt schlicht „Wurzeln“.