Kultur in Duisburg : Öl auf Vorhang in der Kunstvitrine

Von links: Claudia A. Grundei, Petra Anders und Bärbel Bas. Foto: Peter Klucken

Duisburg Die Bodenhaftung mit ihrer Heimatstadt hat Bärbel Bas auch als Bundestagspräsidentin nicht verloren. Und so kam sie am Sonntagnachmittag ganz leger in den Botanischen Garten Duissern, um die neue Mini-Ausstellung in der Kunstvitrine zu eröffnen.

Zumal diese „kleinste Galerie Deutschlands“ von Bärbel Bas‘ Duzfreundin Claudia A. Grundei gepflegt wird. Dort, wo einst die fleischfressenden Pflanzen untergebracht waren, ist nun eine Kunstinstallation der Duisburger Künstlerin Petra Anders zu sehen.

Wer von Weitem auf die Kunstvitrine schaut, könnte meinen, dass hier ein leer stehendes Ladenlokal zu Werbezwecken genutzt wird. Auf drei großen rot-weißen Textfahnen steht „Sale“ geschrieben. Doch wenn man sich die Vitrine von Nahem ansieht, erkennt man, dass es hier nicht um den Winterschlussverkauf geht, sondern um den Ausverkauf der Natur. Auf zwei großen Flächen, die sich als Ölgemälde auf alten Vorhängen entpuppen, hat Petra Anders in einem sanft-impressionisten Duktus eine Wiese in voller Blüte gemalt, durch die ein Traktor fährt. Ob dieser Traktor zur Landschaftspflege oder zur Zerstörung der Wiese genutzt wird, bleibt ungewiss. Vor dem Gemälde steht auf trockenem Rindenmulch eine kunstvoll durchlöcherte Gießkanne, die als poetischer Kommentar zur Dürre verstanden werden kann, die unserer Natur in den vergangenen Jahren zugesetzt hat.

Bei der Eröffnung ihrer Ausstellung sagte Petra Anders, dass die gemalte Wiese eine schöne Kindheitserinnerung reflektiere. Als Grundschülerin habe sie von ihrer Lehrerin die Aufgabe bekommen, ein halbes Jahr lang die Natur zu beobachten. Sie habe sich für eine Brache in der Nähe der Schule entschieden und dort das Wachsen von Gras, Strauchwerk und Wildkräutern beobachtet und beschrieben. Das sei die schönste Aufgabe gewesen, die sie jemals in ihrer Schulzeit bekommen habe. Die aktuelle Arbeit in der Kunstvitrine ist zum einen die Reminiszenz an diese Schulaufgabe und zum anderen die Sorge, dass solche Naturerlebnisse „ausverkauft“ sind.