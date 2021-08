Kultur in Duisburg : Musik, Poesie und viel Performance beim „Ear Fest“

Duisburg Zum vierten Mal seit 2015 fand am Wochenende das „Ear Fest“ im Duisburger „Ear Port“ statt. Zwei Veranstaltungen davon waren öffentlich, die dritte wurde aufgezeichnet und wird später auf Youtube zu sehen sein.

„Heute“, hieß es im Programm, „sollte man im Hinblick auf ein kulturelles Erstarren die Frage ‚Was ist Kunst?‘ umso nachdrücklicher stellen.“ Überschrieben war das Auftaktkonzert am Freitag passenderweise mit dem Satz „Es zittern meine Hände…“. Mitwirkende waren Filip Erakovic (Akkordeon), Andreas Martin (Rezitation) sowie Stäbler-Shim (Performance). Mit der Komposition „Insert Title Here“ von Emanuel Wittersheim gelang Erakovic an seinem Instrument ein kraftvoller Einstieg. Mal mit den Handflächen, mal mit der Faust „bearbeitete“ er seine Knopfharmonika und schuf auf diese Weise Rhythmus und kurze Melodiemotive. Es folgten drei weitere Kompositionen, darunter Gerhard Stäblers 1986 geschriebenes viersätziges Werk „California Dreams“, das er inspiriert durch ein Spinnennetz einst für Akkordeon solo komponierte.

Tag zwei des „Ear Fests“ am Samstag, der das Motto „Eine Reise des Unlösbaren“ ausgegeben hatte und an dem die Spielfläche gegenüber dem Vortag seitenverkehrt angeordnet war, stand dagegen ganz im Zeichen der international gefragten Cello-Virtuosin Katharina Gross aus Amsterdam. Sie brillierte auf ihrem Instrument und spielte die Kompositionen von Seung-Won Oh, Christopher Wood, Kunsu Shim und Gerhard Stäbler unter Einsatz außergewöhnlicher Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Stäblers Werk „Krusten/Crusts“ für Violoncello solo von 1998 sei nicht nur anmutend zu hören, sondern auch bewegend zu sehen gewesen, schwärmte Stäbler voll der Begeisterung vom musikalischen Vortrag seiner Komposition.

Die Sonntagsveranstaltung (Titel: „Das in kleine Stücke zerstückelte Nichts“) konnte wegen nicht einhaltbarer Corona-Abstandsregeln infolge eines raumgreifenden Szenenbildes nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und wurde per Video aufgezeichnet. Die Ausstrahlung des Beitrags erfolgt ab 10. September über Youtube. Mit anmutender Leichtigkeit, hintergründigem Witz und – obwohl die drei Ausführenden (Moritz Koch, Riccardo Accciarino und Jaume Darbra Fa) noch Studierende der IEMA („Internationale Ensemble Modern Akademie“) sind – bereits hoher vorhandener Professionalität, formte das junge Künstler-Trio 13 verschiedene Klang-, Wort- und Handlungsstücke aus der Feder von acht Komponisten, geschrieben in der Zeit zwischen 1962 und 2021, zu einer grandiosen halbstündigen Musik-Theater-Performance in Fluxus-Manier. Ihre Idee war es, sagten die drei nach der (Ur)Aufführung, „menschliche Interaktionen zu zeigen, indem sie die einzelnen Stücke miteinander kombinieren und/oder voneinander separieren“. Dem Alltäglichen eine Bühne bieten – derartiges ist ihnen vortrefflich gelungen.