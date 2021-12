Kultur in Duisburg : „Jüdischkeit“ als Video-Projekt

L. Joseph Heid und Ruth Bamberg vor der Video-Installation. Foto: Peter Klucken

Duisburg Die bekannte Video-Künstlerin Ruth Bamberg hat zusammen mit dem Historiker L. Joseph Heid das Leben der jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen im Jahreskreislauf auf bemerkenswerte Weise widergespiegelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, das in diesem Jahr gefeiert wurde und noch wird, soll „Brücken bauen und Mauern einreißen“. Vor allem soll es dazu beitragen, jüdisches Leben in Deutschland im Hier und Jetzt sichtbar und erfahrbar zu machen. Dieses Ziel konnte wegen der Corona-Pandemie bislang nur angesteuert, aber noch nicht erreicht werden. Immerhin ist nun ein bemerkenswertes Video-Projekt im Jüdischen Gemeindezentrum am Springswall 16 (Innenhafen) zu erleben, das auf eindrucksvolle Weise das Leben in einer jüdischen Gemeinde von heute widerspiegelt.

Die bekannte, in Duisburg lebende Video-Künstlerin Ruth Bamberg hat zusammen mit dem promovierten und habilitierten Historiker L. Joseph Heid, der auch Mitglied der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen ist, das Video-Projekt „Lob-Preis“ entwickelt. Das besteht im Kern aus drei, jeweils 20 Minuten langen Video-Filmen, die im Loop laufen. Diese Filme sind die Quintessenz des umfangreichen Materials, das Ruth Bamberg im Laufe von mehr als einem Jahr mit der Kamera und dem Mikrofon eingefangen hat.

Die Filme auf den drei großen Bildschirmen sind jeweils eigenständig, doch „funktionieren“ sie wie eine Gesamtkomposition zur „Jüdischkeit“. Die künstlerische Idee besteht in der Vermittlung von Gleichzeitigkeit, wobei jeder der drei Filme eigenen thematischen Schwerpunkten folgt. Auf einem Bildschirm sieht der Zuschauer Szenen aus dem jüdischen Alltagsleben, das nicht zuletzt von den religiösen Festen und Gedenktagen im Jahreszyklus geprägt ist. In Ton und Bild erscheinen aber auch der jüdische Maccabi-Sportverein und der jüdische Kindergarten.

Auf dem zweiten Bildschirm erscheinen die eher statischen Symbole für das Judentum in Deutschland und in Duisburg: Das Jüdische Gemeindezentrum als Gebäude, ein jüdischer Friedhof oder auch der Polizeiwagen in Sichtweite der Synagoge. Der dritte Bildschirm zeigt das spirituell-religiöse Leben in der Gemeinde. Hier durfte Ruth Bamberg den Gemeinderabbiner David Geballe beim Gottesdienst filmen. Übrigens auch beim sogenannten Purim-Gottesdienst, bei der Rabbiner Geballe ein karnevalistisch

geschneidertes Comic-Kostüm trägt.

Gedacht war das Projekt als zeitgenössische Dokumentation jüdischen Lebens in Duisburg. Konzipiert hatten es Ruth Bamberg als Video-Künstlerin und L. Joseph Heid als Wissenschaftler und Gemeindemitglied Monate vor Corona. Die Pandemie führte dazu, dass viele Planungen über den Haufen geworfen wurden. Statt dessen entstand ein informativ-künstlerisches Projekt, bei dem die Einschränkungen der Corona-Zeit sichtbar bleiben. Zwar habe sie sich die Dreharbeiten für „Lob-Preis“ anders vorgestellt, doch jetzt seien die Videoaufnahmen ein Prozess geworden, der ein „historisches Moment“ dokumentiere. „Wir haben Corona mit ins Bild genommen“, so Ruth Bamberg.

Die Video-Projektion wird am Donnerstag, 16. Dezember, 19 Uhr, eröffnet. Sie kann bis zum 17. März montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 16 Uhr, kostenlos im Jüdischen Gemeindezentrum, Springwall 16, besichtigt werden (Zutritt für Geimpfte und Genesene). Bei Gruppen und Schulklassen sowie bei Interesse an einer Führung wird um Anmeldung gebeten unter: info@jgduisburg.de