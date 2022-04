Kultur in Duisburg : Hohes malerisches Niveau mit inhaltlichem Anspruch

Der Maler Björn Borgmann zwischen seinen Werken „Seestück II“ von 2014 (links) und „blast“ von 2017. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Die neue Einzelausstellung im Kunstverein Duisburg heißt „Logbuch Malerei“. Protagonist ist der Maler Björn Borgmann. Das erwartet die Besucher.

Er sei ein hervorragender Maler, kompromisslos in seinem Wirken, und besitze ein hohes malerisches Niveau gepaart mit inhaltlichem Anspruch. So beschreibt der Kurator der am Freitagabend eröffnenden neuen Einzelausstellung im Kunstverein Duisburg, Jobst Paul, den Maler Björn Borgmann.

Kennengelernt haben sich die beiden vor fünf Jahren auf einer Gruppenausstellung in Wermelskirchen, wo sie beschlossen hatten, einmal etwas Gemeinsames zu machen. Jetzt war der Zeitpunkt dafür gekommen und so zeigt der Kunstverein in seiner repräsentativen Ausstellungshalle im Erdgeschoss die gewiss auch überregional interessierende Ausstellung von Björn Borgmann „Logbuch Malerei“.

Der der Seefahrt entnommene Begriff „Logbuch“ dient hier als Titel malerischer Aufzeichnungen. 16 überwiegend großformatige Exponate gilt es einmal aus der Nähe kennenzulernen. „In expressiver Farblichkeit schildert Björn Borgmann das Gewaltsame gegen Natur und Mensch und das Scheitern ideologischer und technischer Höhenflüge“, heißt es in der Ausstellungsankündigung auf der Homepage des Kunstvereins. Und weiter heißt es dort: „Borgmann konfrontiert den Betrachter nicht mit Gewalt selbst, sondern verarbeitet ihre tiefen Spuren in Natur und Psyche.“

Die zwischen 50 x 70 cm und 260 x 200 cm großen Formate der Ausstellung, die ab 2009 bis heute entstanden sind, „beeindrucken nicht nur in ihrer Dramatik und räumlichen Tiefe. Sie verweisen auch auf das jeweils andere, auf Endlichkeit und das Fortschreiten der Zeit.“ Alle seine Arbeiten haben im Übrigen Titel. Doch seien die Bildbetitelungen nur als Anlass zur Malerei, nicht aber als spätere Untertitelungen zu verstehen, betont der Wuppertaler Künstler. „Die Werktitel werden somit zum Anlass eines malerischen Projektes. Sie lassen thematische Einordnungen anklingen, können aber auch irritieren“, fügt Kurator Paul hinzu. Als Beispiele nannte er „Dumm gelaufen II“ und „Hallo Schweinebacke“.

Alle gezeigten Arbeiten sind mit Öl auf Leinwand gemalt. Borgmann beginnt stets mit einer Skizze. Als Vorlagen benutzt er zuweilen aber auch Fotos oder reale Vorgänge, so etwa bei dem Bild „Day of punk“ (2009). Hier hat ein Pferd nämlich eine Bierdose im Maul, was kurios ist, sich aber aus den sogenannten Chaostagen seinerzeit in Wuppertal erklärt, als Punks ausufernd mit Bierdosen hantierten.

Borgmann ist 1966 in Wuppertal geboren und lebt seitdem dort. Er hat Ende der 1980er Jahre an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Tony Cragg studiert und hat seit 1989 ein Atelier in Wuppertal. Alle seine Werke signiert er mit ERBBO. Diese Buchstabenfolge steht ausgeschrieben für Ernst Richard Björn Borgmann.

Die Vernissage ist am Freitagabend um 19 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung, die bis zum 29. Mai läuft, immer freitags und samstags von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. Es gilt die 3G Zugangsregel und Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.