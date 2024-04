Duisburger Philharmoniker Wandelkonzerte sind längst Kult geworden

Längst Kult sind die von den Duisburger Philharmonikern veranstalteten Wandelkonzerte im Museum Küppersmühle für Moderne Kunst (MKM) am Innenhafen. Klar, dass da die für die laufende Saison dritte und somit letzte sowie insgesamt sechste Ausgabe ausverkauft war. Diesmal beleuchteten „Klang und Performance im Dialog mit Bild und Raum" die „street art", also den Weg der Künste von der Straße oder allgemeiner aus dem öffentlichen Raum in ein Museum (oder normalerweise in einen Konzertsaal).