Krise bei Thyssenkrupp in Duisburg Die „Flamme der Solidarität“ geht nicht aus

Die brennt in einer stählernen Fackel, die Kollegen in Dortmund gebaut haben und die bei Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach entzündet wurde. Sie erinnert ein wenig an die Olympische Fackel, und auch der böige Wind kann der Flamme nichts anhaben. Tatsächlich kommen Aufsichtsratsvertreter aus dem Gebäude, um das symbolträchtige Teil entgegen zu nehmen. Allen voran Aufsichtsratschef und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, der sich mit unbewegter Miene anhört, was ihm die Arbeitnehmervertreter vor der vermeintlich entscheidenden Sitzung zu sagen haben.