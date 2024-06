SPD-Spitze besucht Thyssenkrupp „Haben nicht zwei Milliarden Euro hergegeben, damit die Hütte abgerissen wird“

Am Donnerstag hat sich nun die Landesspitze der NRW-SPD mit deutlichen Forderungen an den Konzern gewandt. „Wir haben nicht zwei Milliarden Euro hergegeben, damit die Hütte abgerissen wird“, sagte SPD-Landeschef Achim Post bei einem Besuch des Stahlwerks im Stadtteil Bruckhausen. Zusammen mit seiner Co-Chefin, der Duisburger Abgeordneten Sarah Philipp, sprach Post am Morgen mit Vertretern des Betriebsrats.