Kritik von Betriebsrat bei Thyssenkrupp „Dies ist absolut unangebracht und hinterlässt verbrannte Erde“

Der Sprecher verwies in diesem Zusammenhang auf ein am Freitag konzernweit verbreitetes Interview mit Schulte unter der Überschrift „100 Tage im Amt“. „Wir brauchen vom Stahlvorstand einen belastbaren Businessplan“, sagt der Finanzvorstand darin. Und weiter: „Dieser Plan muss tragfähig, finanzierbar und wettbewerbsfähig sein. Was wir bisher gesehen haben, reicht aus betriebswirtschaftlicher Perspektive nicht aus.“ Ziel sei es, dass der Bereich seine Investitionen in die Zukunft aus eigener Kraft bewältigen könne. „Da sind wir finanziell noch weit von entfernt. So ehrlich müssen wir miteinander sein.“ Kein Bereich könne für sich in Anspruch nehmen, durch die Erträge anderer Geschäfte von Thyssenkrupp dauerhaft quersubventioniert zu werden.