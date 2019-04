Arbeitskreis Kriminalitätsvorbeugung : Stadt kämpft vergeblich gegen Wettbüros

Duisburg 65 Wettbüros gibt es in Duisburg zurzeit – Tendenz steigend. Die Stadt kann aus rechtlichen Gründen nicht einschreiten, erklärte Dezernent Paul Bischof am Dienstag. Bei den Spielhallen sieht es etwas anders aus.

Dass die Zahl an Wettbüros, Wettannahmestellen und Spielhallen möglichst klein gehalten werden soll, ist in Duisburg schon lange politischer Konsens. Dies auch umzusetzen, ist ausgesprochen schwierig, wie am Dienstag bei der Sitzung des Arbeitskreises Kriminalitätsvorbeugung im Rathaus deutlich wurde. Während bei Spielhallen die Bearbeitung der erforderlichen Genehmigungsanträge wegen des Personalmangels in der Stadtverwaltung nur schleppend vorangeht (siehe Box), hat die Stadt beim Vorgehen gegen Wettbüros kaum eine rechtliche Handhabe.