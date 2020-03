Kriegsende in Duisburg : Hungerwinter – Überleben mit „Fringsen“

Duisburg Vor 75 Jahren lag unsere Stadt weitgehend in Trümmern. Das Schlimmste stand den Duisburgern aber noch bevor.

In Duisburg leben die meisten Übergewichtigen, so eine Studie des Statistischen Landesamtes. Das war vor 75 Jahren anders: 67,5 kg wog der Duisburger Durchschnittsmann, so die Messergebnisse der britischen Militärregierung. Der Krieg und Hungerjahre – all das scheint weit entfernt. Doch vor 75 Jahren beherrschte Hunger den kompletten Alltag.

Bis 1944 war die Duisburger Bevölkerung, gemessen an der militärischen Lage, vergleichsweise ausreichend versorgt. Was oft vergessen wird: In den von Deutschen besetzten westlichen Niederlanden starben im Winter 1944/45 unzählige Menschen an Unterernährung. Eine Erfahrung, die alsbald auch die Duisburger machen mussten.

info Serie Das Kriegsende für Duisburg kam schon im März 1945., also vor genau 75 Jahren. Unser Autor Harald Küst ist dafür tief ins Archiv gestiegen, lässt die Historie noch einmal Revue passieren und erinnert an die letzten Kriegstage in unserer Stadt. Mit einer kleinen, dreiteiligen Serie wollen wir heute und in den nächsten Wochen daran erinnern. Folge 1 Wie war das damals, im März 1945? Wo waren die Alliierten zuerst zur Stelle? Was geschah in den bewegenden Tagen im Frühjahr vor 75 Jahren? Darüber gibt das Protokoll der heutigen Folge Aufschluss. Folge 2 In der nächsten Folge geht es um den schlimmen „Hungerwinter“ 1945/1946, und wie die Duisburger seinerzeit damit umgehen. Folge 3 Aus Gassen wurden breite Schneisen: Der Wiederaufbau nach dem Krieg war nicht alternativlos. Das Leitbild der autogerechten Stadt haben Planer längst beerdigt, aber das ungeliebte Erbe wirkt bis in die Gegenwart.

Mit dem militärisch-politischen Zusammenbruch im März/April 1945 erreichte der Hunger Duisburg. Die Jahre nach Kriegsende bis 1948 waren mit Nahrungsmangel, Kälte und Wohnungsnot verbunden. Die Versorgungslage war insbesondere in den Großstädten dramatisch. Das lag an der zerstörten Infrastruktur – es fuhren keine Züge mehr und Brücken waren gesprengt. In den ersten Nachkriegsmonaten wog das Transportproblem schwerer als die Nahrungsmittelknappheit. Gleichzeitig strömten Rückkehrer und Flüchtlinge in die zerstörte Stadt. Es gab Verteilungskämpfe um Nahrungsmittel, Versorgungsgüter und Wohnraum – von „Refugees welcome“ oder „Willkommenskultur“ war vor 75 Jahren nicht die Rede. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Der Winter 1945/46 bot den Duisburgern einen Vorgeschmack auf die schlimmste Prüfung der gesamten Nachkriegszeit, die ihnen noch bevorstand: Die Kälte- und Hungerkatastrophe. Am 28. Februar 1946 wurde der Bevölkerung mitgeteilt, dass die Kalorienzahl von 1560 auf 1010 herabgesetzt sei. 1936 hatte der durchschnittliche Kalorienverbrauch in Deutschland noch 3113 Kalorien pro Tag betragen. Die Brotrationen wurden halbiert. Das Volk murrte. Man kämpfte ums nackte Überleben. Bei den Bauern versuchten die Duisburger Wertgegenstände gegen Lebensmittel einzutauschen. Hamsterfahrten bestimmten den täglichen Überlebenskampf.

Zwischen November 1946 und März 1947 sanken die Temperaturen. Um dem Kältetod zu entkommen, wurden Kohlezüge geplündert. Der Begriff „Fringsen“ entstand im Winter 1946/47 und ging auf die Silvesterpredigt des Kölner Erzbischofs Josef Kardinal Frings zurück. Zitat: “Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auch auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.“ Nun ja, das wurde so interpretiert, dass „Lebensmittelorganisation“ moralisch gerechtfertigt sei. Eine wilde Zeit.

Schieber und kriminelle Geschäftemacher hatten Hochkonjunktur. Auf dem Schwarzmarkt am Marientor war buchstäblich alles zu kriegen, häufig Diebesgut: Butter, Eier, Speck, Fleisch, Kaffee, Zigaretten und schwarz gebrannter Schnaps wurden zur Ersatzwährung. Auch der Hunger nach Liebe und Vergnügen war groß. Eine unbändige Lust am Leben trieb die jungen Menschen mit leerem Magen auf die Tanzböden, wo Männermangel herrschte. Fraternisierungsverbote der Briten zum Umgang mit den Deutschen konnten nicht verhindern, dass sich enge Beziehungen zwischen den Besatzungssoldaten und Duisburger Frauen entwickelten.

Die immer häufiger in britischen Tageszeitungen erscheinenden Reportagen und Kommentare über das Elend in der Besatzungszone führten dazu, dass sich auch bei den Politikern in den USA und England die Erkenntnis allmählich durchsetzte, dass eine hungernde Bevölkerung dem Kommunismus in die Arme laufen könnte. Westdeutschland wurde als Verbündeter im Kalten Krieg gebraucht und amerikanische Familien stifteten sogenannte Care-Pakete. Gleichzeitig kam bei den Alliierten auch der Widersinn der Demontage in die öffentliche Diskussion. Vor allem US-Parlamentarier befürchteten, dass ein ökonomisch schwaches Deutschland dauerhaft auf Subventionen angewiesen sein könnte. Die nüchterne Kalkulation lautete: Eine exportstarke deutsche Industrie würde die finanzielle Belastung der Alliierten senken und die Reparationsverpflichtungen erfüllen. Die Demontage-Liste der Alliierten wurde daher nicht im geplanten Umfang umgesetzt.