Solidarität mit der Ukraine : Duisburger Stadtwerketurm erstrahlt in Blau und Gelb

Der Stadtwerketurm in Duisburg leuchtete am Samstagabend zum ersten Mal in den Farben der Ukraine. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In Duisburg leuchtete der Stadtwerketurm am Samstagabend zum ersten Mal in den Farben Blau und Gelb – als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

In einem aufwändigen Programmierprozess wurde die neue Farbkombination entworfen. Sie soll nun für einige Tage weit über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus sichtbar sein.

Am Freitagabend fand darüber hinaus ein Gedenkgottesdienst in der Duisburger Salvatorkirche statt. Rund 120 Christen beider Konfessionen nahmen an dem Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine teil.

(dab)