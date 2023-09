Ausbau am Kreuz Kaiserberg Massive Einschränkungen und Behinderungen auf Autobahnen und Zugstrecken

Für den Ausbau der Strecke des Rhein-Ruhr-Express (RRX) werden die Arbeiten an der elektrischen Bahnhofsinsel in Mülheim-Styrum fortgesetzt, um die Versorgung mit Strom hier zu verbessern. Im Bereich der Blumenthalstraße in Duisburg-Duissern werden drei Meter hohe Lärmschutzwände errichtet. Die Bauarbeiten an der Ruhrkanalbrücke in Duisburg gehen weiter sowie an zwei weiteren Brücken in Oberhausen. Zwischen Großenbaum und Duisburg Hauptbahnhof wird eine 1,5 Kilometer lange Lärmschutzwand errichtet, verspricht die Bahn.