Geplanter Surfpark am Elfrather See : Grüne sehen Gefahr für Teichfledermaus und bedrohte Vogelarten

Der geplante Surfpark am Elfrather See in direkter Nähe zu Rumeln-Kaldenhausen steht bei den Grünen in der Kritik. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

WESTEN/KREFELD Das Vorhaben am Elfrather See stößt auf wenig Gegenliebe. Energieverbrauch, Tierschutz und Baumfällungen sprächen dagegen, meinen die Duisburger Grünen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im März 2023 sollen die Würfel fallen: Dann könnte der Stadtrat in Krefeld den Satzungsbeschluss für den geplanten Surfpark am Elfrather See aufstellen. Da der Surfpark in unmittelbarer Nähe zu Moers-Vennikel und Rumeln-Kaldenhausen entstehen soll, wird dort mit besonderem Interesse auf das Vorhaben in der Nachbarstadt geachtet.

Schon im Vorfeld gab es – meist kritische – Stimmen aus Duisburg dazu. Während sich FDP und CDU bedingt positiv geäußert hatten, gibt es bei der SPD Vorbehalte, was eine mögliche zusätzliche Belastung des Straßenverkehrs in Rumeln-Kaldenhausen betrifft.

Ähnlich hatte sich auch die Stadt Duisburg in ihrer Stellungnahme zu dem Vorhaben geäußert. Auch aus dem von Robert Habeck (Grüne) geleiteten Bundeswirtschaftsministerium gab es per Twitter vor einiger Zeit eine Äußerung dazu. Im Ministerium stößt das Vorhaben insbesondere aus Natur- und Tierschutzgründen auf Kritik. In der Nähe geplante Windräder wurden nämlich unter Hinweis auf den Vogelschutz nicht genehmigt – nun soll aber hier ein großer Freizeitpark entstehen.

Lesen Sie auch Projekt an der Stadtgrenze zu Moers : Ruf nach Baumhäusern gegen den Surfpark

Inzwischen haben sich auch die Duisburger Grünen via Facebook in die Diskussion eingschaltet. Darin positionieren sich die Grünen klar gegen das Vorhaben und argumentieren vor allem mit dem Energieverbrauch, dem Tierschutz und geplanten Baumfällungen. Die Grünen im Rat der Stadt teilten die Bedenken von Anwohnern, Naturschützern und anderen Parteien und sprechen von „drohenden Auswirkungen auf das Duisburger Stadtgebiet“.

Weiter heißt es: „Der Bau des Surfparks bedeutet Vernichtung des Lebensraums von Kiebitz, Flussregenpfeifer, Teichfledermaus, Kormoran, Star und Mäusebussard, die allesamt auf der Roten Liste bedrohter Tierarten stehen.“ Dies habe auch der Krefelder Naturschutzbeirat moniert. „Umfangreiche Rodungen“ für das Areal stünden an, wobei in einem Gutachten 100 zu fällende Bäume weniger angegeben worden seien. Die Zahl habe nach Hinweisen von Naturschützern nach oben korrigiert werden müssen.

Lesen Sie auch Gutachten wird nachgebessert : Falsche Zahl bei Baumfällungen für den Surfpark

Der Investor selbst gebe an, rund 180.000 Gäste im Jahr zu erwarten, schwerpunktartig in den Sommermonaten. Das massiv erhöhte Verkehrsaufkommen beträfe auch die Duisburger Anwohner mit Emssionen, Lärm und Staub. Beim Energieverbrauch setze ein Rechtsgutachten an, mit dem die bekannte Klimajuristin Roda Verheyen beauftrag werden solle.

„Der selbst auferlegte Klimaplan der Kommune Krefeld werde dadurch konterkariert“, so das Fazit der Duisburger Grünen. Die Fraktionsvorsitzende Anna von Spiczak kritsiert das Projekt deutlich: „Nach einem solchen Hitzesommer mit lang anhaltender Dürre eine Freizeiteinrichtung mit diesem enormen Wasser- und Energieverbrauch umsetzen zu wollen, ist unvernünftig, zumal sich Extremwetterlagen zukünftig häufig werden. Ebenso sind die fehlenden Naturschutzaspekte und die Verkehrsbeeinträchtigungen auch für unserer Duisburger Anrainer inakzeptabel.“

(mtm)