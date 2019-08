DAK-Regionalreport : Duisburger melden sich seltener krank

Der Krankenstand in Duisburg ist 2018 gegen den Landestrend gesunken: Die Ausfalltage lagen 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Mit 4,5 Prozent gab es in der Region aber immer noch einen etwas höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (4,3 Prozent).

Das teilte die Krankenkasse DAK jetzt mit. Laut des DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben. Der höchste Krankenstand in NRW wurde mit 5,7 Prozent in Gelsenkirchen und Bottrop verzeichnet, der niedrigste mit 3,6 Prozent in Gütersloh und in Düsseldorf.