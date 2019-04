Kranichschule in Duisburg : Förderschüler üben für Auftritt im Komma-Theater

Kranichschule in Duisburg

Wanheimerort Kinder der Duisburger Kranichschule trainieren mit Profis für eine Tanzaufführung im Komma-Theater. Senioren sind die ersten Zuschauer.

Tanzlehrerin Pavlina Cerna klatscht zwei Mal in die Hände. Die 20 Kinder der Kranichschule lassen ihre Köpfe von links nach rechts zu verspielter Musik kreisen. Die Besucher aus dem Seniorenzentrum Im Schlenk in Duisburg-Wanheimerort machen spontan vom Stuhl oder Rollstuhl aus mit. „Sitzend geht das besser“, ruft eine Seniorin in den Raum. Die Kinder der Tanz-AG proben mit der Hilfe von zwei professionellen Tänzerinnen und Pina Bausch-Schülerinnen für die Aufführung „Vorher nachher!“ im Komma-Theater. Bei der öffentlichen Übungsstunde sehen die Senioren einen Teil des Stückes schon vor der Premiere. Die Schüler haben eigene Bewegungselemente und Abfolgen mit der Hilfe der Tanzlehrerinnen entwickelt.