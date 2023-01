Annegret Kramp-Karrenbauer in Duisburg „Jedes Abwarten verlängert diesen Krieg und treibt die Zahl der Toten nach oben“

Besser hätte das Timing kaum sein können. Am Morgen wurde bekannt, dass Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Nachfolger der zurückgetretenen Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht wird. Am Abend hielt deren Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Duisburg ihre lange geplante öffentliche Vorlesung als Gastprofessorin der dortigen NRW School of Governance. Kein Zufall, wie Direktor Prof. Karl-Rudolf Korte zur Begrüßung betonte. Sondern eine „kongeniale Konstruktion“.