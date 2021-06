Konzert mit Jazz-Trompeter Matthias Schriefl : Eine fröhliche Mischung aus Jazz, Klassik und Volksmusik

Im Wyndham Hotel Duisburger Hof überzeugte der Jazz-Trompeter Matthias Schriefl aus dem Allgäu im Zusammenspiel mit vielen Musiker-Kollegen. Am Sonntag folgt eine Eröffnungsfeier der neuen Reihe „Eigenzeit“.

„Eigenzeit“ heißt das neue zeitgenössische Kammermusik-Festival der Duisburger Philharmoniker. Die erste Saison, kuratiert von dem in Duisburg geborenen Komponisten Hauke Berheide, wurde vom April in pandemiefreiere Monate verschoben. Das erste Konzert mit dem Titel „My Favorite Things“ im Wyndham Hotel Duisburger Hof war jetzt eine fröhliche Mischung aus zeitgenössischem Jazz, alpenländischer Volksmusik und mehr oder weniger klassischen Instrumenten.

Die Ausführenden waren aus Deutschland, Österreich und Ungarn, daher gab es als erstes Stück die Nationalhymnen dieser drei Länder – gleichzeitig. Nur ein Beispiel für das ebenso kluge wie wilde Gebräu, das der in Köln lebende Schriefl hier leitete. Sein „Happy Alphorn“ komponierte er nach eigenen Angaben auf einer Hütte bei Oberstdorf: „Das ist so ziemlich der südlichste Punkt Deutschlands, in einem Nord-Süd-Tal, man sieht bis nach Duisburg.“