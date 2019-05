Konzert des Studio-Orchesters Duisburg : Dem Andenken an „Hardy“ gewidmet

Duisburg Das Studio-Orchester Duisburg gastierte in der Kulturkirche Liebfrauen.

Nicht ganz freiwillig gab das studio-orchester jetzt sein jüngstes Sinfoniekonzert in der Kulturkirche Liebfrauen, denn der vorgesehene Große Saal im Theater kann wegen des immensen Wasserschadens derzeit nicht bespielt werden (die RP berichtete). Aber das ganz gefüllte ehemalige Gotteshaus am König-Heinrich-Platz war mehr als ein Ersatz, bot mit seiner hochwertigen modernen Architektur und seiner guten Akustik einen würdigen Rahmen. Auf dem Programm standen zwei Meisterwerke des klassisch-romantischen Repertoires, deren sommerfrische Atmosphäre nur gelegentlich melancholisch eingetrübt wird. Es waren das halbstündige Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 (1791) von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem renommierten Solisten Stefan Hülsermann und die dreiviertelstündige Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877) von Johannes Brahms.

Das nächste Sinfoniekonzert des Studio-Orchesters mit Werken von Mozart (Ouvertüre zur Oper „Le nozze di Figaro“, Violinkonzert Nr. 5 A-Dur mit dem Solisten Paul Rosner) und Ludwig van Beethoven (Sinfonie Nr. 8) steigt am Freitag, 13. September, um 20 Uhr, in der Abtei Hamborn (als erstes städtisches Serenadenkonzert dieses Jahres), am Samstag, 14. September, um 18.30 Uhr, in St. Joseph am Dellplatz und am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr, im ehemaligen Gemeindezentrum Ruhrort.