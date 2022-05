Konzert der Duisburger Philharmoniker​: Musik, Natur und Klimawandel​

Duisburg Die Duisburger Philharmoniker veranstalteten ihre zweite „Klimawerkstatt“. Unser Autor war live dabei und hat den Abend Revue passieren lassen.

Seit zwei Jahren sind die Duisburger Philharmoniker Mitglied in der Initiative „Orchester des Wandels e.V.“, in der sich deutsche Berufsorchester und einzelne ihrer Mitglieder für den Klimaschutz engagieren. Bundesvorsitzende des Vereins ist die Duisburger philharmonische Solohornistin Magdalena Ernst. Jetzt gab es dazu im Opernfoyer im Theater eine zweite öffentliche Veranstaltung unter dem Titel „Für ein blühendes Duisburg – Klimawerkstatt #2“.

Die Sopranistin Dorothee Wohlgemuth und Mitglieder der Philharmoniker führten neun kammermusikalische Stücke mit Bezug zur Natur von sieben Komponisten und einer Komponistin auf. Das ging von der an eine Platane gerichteten Arie „Ombra mai fù“ aus der Oper „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel (bekannt als „das Largo von Händel“) bis zu der beliebten sinfonischen Dichtung „Die Moldau“ von Bedrich Smetana in der Bearbeitung für Klarinette, Violoncello und Klavier von Boris Mersson (nach der Reihenfolge) beziehungsweise der Uraufführung „Mutter Gans“ für Horn, Kontrabass und Klavier von dem 1986 geborenen Wahl-Duisburger Benedikt ter Braak, mit dem Komponisten am Klavier (nach den Lebensdaten der Komponierenden). Besonders kurios wirkte die Komposition mit dem französischen Titel „Huppe“ über den Wiedehopf, Vogel des Jahres 2022, von und mit dem philharmonischen Kontrabassisten Christof Weinig, Jahrgang 1961. An einem bestimmten Punkt (die Faust des Ausführenden als Signal zum Einsatz) durfte das Publikum sich mit seinem Smartphone und dem maximal dreisilbigen Ruf des Wiedehopfes daran beteiligen, den es zuvor mittels eines QR-Codes im Programmheft aus dem Internet heruntergeladen hatte. Am Ende kamen die Kolleginnen und Kollegen des Musikers von der Seite und der Empore dazu, sie trugen den gleichen Irokesen-Kopfschmuck wie inzwischen der Kontrabassist, eben ähnlich wie der Wiedehopf.