Kostenpflichtiger Inhalt: Briefwahlchaos in Duisburg : 1108 Wähler gaben eidesstattliche Versicherung ab

Die Stadt gleicht die eidesstattlichen Versicherungen mit eingegangenen Briefwahlunterlagen ab, um Doppelwahlen ausschließen zu können. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadt Duisburg geht davon aus, dass sie dem Briefwahlchaos im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am Sonntag mit rechtskonformen Mitteln begegnet ist. Über 1000 Duisburger hatten an Eides statt versichern müssen, keine Unterlagen per Post erhalten zu haben.