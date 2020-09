Umfrage zur Kommunalwahl in Duisburg : SPD und CDU verlieren an Zustimmung

Duisburg Herber Schlag für die große Koalition in Duisburg: Rund anderthalb Wochen vor der Kommunalwahl sinkt die Zustimmung für SPD und CDU laut einer Umfrage um mehr als zehn Prozent. Gewinner sind die Grünen.

Die SPD in Duisburg hat einer aktuellen WDR-Vorwahlumfrage zufolge zwar gute Karten, auch nach der kommenden Kommunalwahl weiterhin stärkste Kraft in der Stadt zu sein, doch die Zustimmung für die Sozialdemokraten sinkt. Der Auswertung zufolge, die der Rundfunksender in den größeren NRW-Städten durchgeführt hat, kommt die Partei in Duisburg auf 35 Prozent. Auf Platz zwei folgt die CDU mit 21 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 18 Prozent. Die Linkspartei kommt der Umfrage zufolge auf sieben, die AfD auf acht und die FDP bei vier Prozent der Stimmen.

Zum 30. April gab es in Duisburg exakt 370.893 Wahlberechtigte. Wer wählen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein, Deutscher oder EU-Bürger sein und seinen Erstwohnsitz in Duisburg haben. Die Kommunalwahlen in NRW werden am Sonntag, 13. September, abgehalten.