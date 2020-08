Wahlen in Duisburg : DGB stellt zehn Forderungen an die Kommunalpolitik

Das DGB-Haus in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft die Bürger am Niederrhein zur Teilnahme an der Kommunalwahl auf. Es gehe auch darum, die Demokratie zu schützen. Die Forderungen in der Übersicht.

Wählen gehen ist wichtig. Darin waren sich Angelika Wagner, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Niederrhein, und die Vorsitzenden der größten Mitgliedsgewerkschaften am Montag einig. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise werde in den kommenden Monaten viel von den Entscheidungen in den Stadt- und Landräten der Region abhängen, sagte Wagner. Im Vorfeld der Wahl hat der DGB deshalb ein Zehn-Punkte-Forderungsprogramm zusammengestellt. Eine Übersicht.

1. Gute Arbeit Der DGB fordert, dass sich die Städte und Betriebe der Region zu guter Arbeit bekennen und eine Vorbildfunktion übernehmen sollen. Ausschreibungen seien zum Beispiel so zu gestalten, dass neben der Wirtschaftlichkeit auch Kriterien wie Tariftreue, fairer Handel und Mitbestimmung berücksichtigt werden sollten.

Info Ein Verband, acht Gewerkschaften Über Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland. Ihm gehören acht Mitgliedsgewerkschaften mit rund sechs Millionen Gewerkschaftern an. Diese decken alle Branchen und Wirtschaftsbereiche ab. Hauptsitz ist in Berlin.

2. Strukturpolitik Die Wirtschaftsförderung der Kommunen soll nach Ansicht des DGB mit aktiver Strukturpolitik verbunden werden. Ziel müssten der Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten sein.

3. Mobilität für alle Das Ziel ist selbsterklärend. Der DGB fordert den Ausbau des ÖPNV-Netzes bei einer Beibehaltung der Bezahlbarkeit. Die Taktungen müssten so gesteigert werden, dass der Umstieg von Autos auf andere Verkehrsmittel für mehr Menschen attraktiver werde.

4. Chancengleichheit Noch immer hingen Bildungschancen von der sozialen Herkunft ab, schreibt der DGB. Das müsse sich ändern. Dafür brauche es vor allem weiterhin eine gebührenfreie, qualitativ hochwertige und für alle zugängliche Bildung. Es brauche außerdem integrative Schulformen, die entsprechenden Räumlichkeiten und – für Duisburg ganz wichtig – gutes Personal.

5. Bezahlbarer Wohnraum Der DGB fordert eine Offensive beim Sozialen Wohnungsbau für kleinere und mittlere Einkommen und einen besseren Mieterschutz.

6. Stärkung der Demokratie Demokratie brauche Zusammenhalt, schreiben die Gewerkschafter. Und der entstehe durch Teilhabe und Mitbestimmung. Der DGB fordert deshalb, alle Einwohner an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Außerdem, so der DGB, erwarte man eine klare Abgrenzung der Kommunalparlamente von allen Parteien, die Hass, Gewalt und Anfeindungen schüren.

7. Gleichstellung und Diversität In allen kommunalpolitischen Gremien und allen (teil-)öffentlichen Betrieben und Gesellschaften sei eine geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen umzusetzen. Der DGB fordert, Gleichstellungsstellen und Kompetenzzentren zu stärken und Rahmenbedingungen wie notwendige Kinderbetreuung und Pflegemöglichkeiten zu schaffen.

8. Kommunale Finanzen stärken Der DGB fordert eine Altschuldenentlastung der Kommunen durch das Land NRW. Außerdem müsse der Bund die in der Region hohen sozialen Transferkosten übernehmen.

9. Sport und Freizeit Der DGB fordert die Vorhaltung von Sportmöglichkeiten im Freizeitbereich und im Breitensport. Statt Bäder zu schließen, sollten Kommunen in deren Erhaltung und Ausbau investieren. Nur so könne man der steigenden Zahl übergewichtiger Menschen und der damit einhergehenden Zahl steigender Wohlstandserkrankungen begegnen.