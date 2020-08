Kommunalwahl in Duisburg : 600 Wahlhelfer fehlen noch – Unterlagen werden am Montag verschickt

Im Wahlzentrum in den Haesen erläuterten die Verwantwortlichen am Freitag den Stand der Vorbereitungen. Foto: Mike Michel

Duisburg Seit Donnerstagabend sind die Benachrichtigungen für die Dreifach-Wahl am Sonntag, 13. September, im Druck. Die Vorbereitungen laufen trotz der noch 600 fehlenden Wahlhelfer in der Stadt planmäßig.

Im Druckzentrum der Stadt an der Leidenfroststraße im Dellviertel rattert es seit Donnerstag um 22.30 Uhr. Rund 510.000 Wahlbenachrichtigungen für die Wahl des Rates, der Bezirksvertretungen, der Vertreter der RVR-Verbandsversammlung und des Integrationsrates sind in Arbeit. Rund zehn Tonnen wiegen die Unterlagen, die am Montag mit mehreren Fahrzeugen direkt zum Briefzentrum in Asterlagen transportiert werden. Am Mittwoch, 19. August, dürften die meisten Duisburger ihre Benachrichtigung bereits im Briefkasten haben. Dann startet auch die Briefwahl.

Im Wahlzentrum in den Haesen in Homberg, wo Wahlleiter Martin Murrack, der Leiter der Stabsstelle Wahlen, Ralph Cervik, sowie Projektleiter Andreas Weinand am Freitag den Stand der Vorbereitungen erläuterten, ist es noch relativ ruhig. Das wird sich aber schnell ändern.

INFO Freiwillige können sich noch melden Wahlhelfer Hierfür werden noch Freiwillige gesucht. Interessierte melden sich telefonisch unter der Nummer 0203 283 4399 oder per Mail an wahlhelfer@stadt-duisburg.de. Umzug Wer nach dem Versand der Wahlbenachrichtigungen umzieht, muss sich bis zum 28. August umgemeldet haben, um ins Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden. Termine dafür können unter 0203 283 3344 ausgemacht werden. Wahlberechtigte Für den Rat, die Bezirksvertretung und das „Ruhrparlament“ sind rund 360.000 Duisburger wahlberechtigt, für den Integrationsrat rund 151.000. Es gibt 13.100 Erstwähler.

Für die Ratsmandate kandidieren insgesamt 20 Wählergruppen sowie zwei Einzelbewerber. „Das ist die höchste Zahl von allen Ruhrgebietsstädten“, erklärte Ralph Cervik. Das ist auch der Grund dafür, dass für den Druck der eigentlichen Wahlzettel eine externe Druckerei beauftragt werden muss: So mancher Wahlzettel ist einfach zu groß, als dass die städtischen Druckmaschinen dies hinbekämen.

Wer Briefwahlunterlagen beantragt, kann das diesmal besonders einfach machen. „Auf der Wahlbenachrichtigung ist ein QR-Code aufgedruckt, den man mit einem Smartphone einscannen kann. Das hat den Vorteil, dass der Antrag auf Briefwahl dann bereits mit den Daten des Wählers vorausgefüllt ist. Zur Verifikation muss nur noch das Geburtsdatum eingetragen werden“, so Murrack. Die Stadt geht nicht zuletzt aufgrund der Corona-Situation von einem erhöhten Briefwahlaufkommen aus, weshalb die Zahl der Briefwahlbezirke von 57 auf 60 erhöht wurden.

In den Bezirksrathäusern und im Rathaus am Burgplatz an Stelle des Bezirksamts Mitte kann ab dem 19. August Briefwahl beantragt und auch direkt gewählt werden. „Die Beteiligung an der Briefwahl ist zuletzt kontinuierlich gestiegen. 2014 haben rund 35.000 Duisburger per Briefwahl abgestimmt, das sind rund 24 Prozent aller Wahlberechtigten“, berichtete Andreas Weinand.

Martin Murrack appelliert an die Duisburger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auch wegen der Pandemie brauche sich niemand Sorgen zu machen. Um den Hygiene-Bestimmungen Rechnung zu tragen, wurden unter anderem 23 Standorte von Wahllokalen an Alten- und Pflegeheimen gestrichen. Insgesamt mussten 27 Standorte neu festgelegt werden. „Das hat für den einen oder anderen einen etwas längeren Weg zur Folge“, so Murrack. Auch die Barrierefreiheit sei dadurch nicht immer gewährleistet, insgesamt sind 243 Wahllokale barrierefrei. Kein Wähler kann gezwungen werden, mit einer Mund-Nasen-Bedeckung das Wahllokal zu betreten. „Wir empfehlen dringend, eine Schutzmaske zu tragen“, so der Wahlleiter. Zudem empfiehlt er, einen eigenen Stift mitzubringen. „Wir haben aber natürlich auch selbst Stifte vorrätig, die regelmäßig desinfiziert werden.“

Zusätzliche Helfer weisen den Weg und bitten jeden Wähler, sich vor Ort die Hände zu desinfizieren. „Es sollten sich in jedem Raum nur maximal doppelt so viele Wähler aufhalten, wie Wahlkabinen vorhanden sind“, so Cervik. Alle anderen müssen erst draußen warten – selbstverständlich mit 1,5 Metern Abstand. Die Wahlhelfer selbst tragen sogenannte „Face Shields“, die die Duisburger Feuerwehr mit einem 3D-Drucker selbst produziert hat.