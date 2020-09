Panne in Duisburg : 1500 Unterlagen zur Briefwahl gingen bei der Post verloren

Duisburg Bereits Tage vor der Kommunalwahl kam es in Duisburg zu Problemen bei der Zustellung von Briefwahlunterlagen. Hunderte Bürger klagten, keine Wahlscheine erhalten zu haben. Nun gibt es offenbar eine Erklärung: Rund 1500 Briefe lagen bis Samstag noch in einem Verteilzentrum der Post.

Immer wieder klagten Duisburger in den vergangenen Tagen über Probleme bei der Zustellung von Briefwahlunterlagen, nun gibt es dafür offenbar eine Erklärung. Die Deutsche Post AG hat der Stadt Duisburg am Montag telefonisch mitgeteilt, dass in einem Postverteilzentrum außerhalb Duisburgs Kisten mit circa 1500 Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl gefunden wurden. Das gab die Stadt am Nachmittag bekannt. „Es ist inakzeptabel, dass viele Antragsteller so lange auf ihre Unterlagen warten mussten“, sagte Wahlleiter Martin Murrack.