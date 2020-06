Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 in Duisburg : Warum die Kommunalwahl in Duisburg diesmal anders ist

Strahlende Gesichter bei der SPD nach der Wiederwahl (1. Reihe, von links): der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir, der damalige Duisburger SPD-Chef Ralf Jäger, die Bundestagsabgeodnete Bärbel Bas sowie der alte und neue OB Sören Link. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Koeppen

Analyse Duisburg Im September wird in Duisburg kein neuer Oberbürgermeister gewählt. Auch sonst ist die Ausgangslage zur Kommunalwahl etwas anders als in den allermeisten Städten in NRW. 2017 setzte Sören Link die CDU unter Druck. Ein Blick zurück.