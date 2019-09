Mit der CDU im Duisburger Süden unterwegs : Geteilte Meinungen zum Rahmerbuschfeld

Vor dem Start waren Thomas Mahlberg (vorne, 2. von rechts) noch frisch und munter. Foto: Volker Poley

Am Samstag hatte die Buchholzer CDU wieder, wie in jedem Jahr kurz nach Ende der Sommerferien, zu ihrer „Kommunalpolitischen Fahrradtour“ eingeladen. Dabei gab es interessante Etappenziele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Poley

Die Organisatoren hatten die Tour anhand lokalpolitischer Themen zusammengestellt und dabei die Orte berücksichtigt, die derzeit in der Diskussion sind. Rund 20 Teilnehmer hatten sich trotz Temperaturen von mehr als 30 Grad am Samstagnachmittag auf dem Buchholzer Norbert-Spitzer-Platz eingefunden. Neben Duisburgs CDU-Chef Thomas Mahlberg, der auch dem Buchholzer Ortsverband vorsteht, waren auch Ratsherr Peter Griebeling und Bezirksvertreterin Angelika Kleinefeldt mit am Start. Pünktlich um 15 Uhr fiel der Startschuss, der Tross bewegte sich – total verkehrswidrig auf dem Radweg für die Gegenrichtung – dem ersten Etappenziel entgegen. Das war der komplett sanierte Waldspielplatz an der Sechs-Seen-Platte. Nachdem ein knappes Jahr renoviert wurde, tummeln sich dort seit einigen Wochen wieder die Kids. Mittelpunkt ist die große lange Rutsche, aber auch sonst kann sich der runderneuerte Spielplatz wieder sehen lassen. „Das Ganze hat rund 300 000 Euro gekostet“, erläuterte Thomas Mahlberg, der in seiner Kindheit selbst immer gerne dort herumgetollt ist.

Die nächste Etappe führte zu der an Sommertagen stark frequentierten Grillwiese am Masurensee. Am letzten Augustsamstag nutzten viele Ausflügler die Freifläche direkt am Wasser, es wurde fleißig gegrillt, und man ließ es sich in unmittelbarer Seenähe gut gehen. Die Kehrseite des Ganzen ist derzeit stark in der Diskussion. Peter Griebeling berichtete, dass Ordnungsbehörden, Polizei und Wirtschaftsbetriebe nach Konzepten suchen, dem durch das Freizeitvergnügen verursachte Müllproblem Herr zu werden. Ob stärkere Kontrollen und Bußgelder zum Ziel führen, muss abgewartet werden.

INFO Etappe endet im Freibad Großenbaum Die informative Tour durch den Duisburger Süden fand im Freibad Großenbaum sein Ende. Das Schwimmbad läuft seit einiger Zeit - wie das Freibad Wolfssee - unter der Trägerschaft des DJK Poseidon Duisburg. Dort ließ man den Tag bei einem Bierchen gemütlich ausklingen.