Kommunale Wärmeplanung in Duisburg „Ein sofortiger Start ermöglicht eine höhere Bürgerakzeptanz“

Das Ziel ist klar: Neue Heizungen sollen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Und durch die absehbar steigende CO 2- Bepreisung wird der Druck auf Menschen mit Heizungen aus fossilen Brennstoffen immer weiter steigen. Um Klarheit zu schaffen, auf welche Energieform Bürger in der Zukunft überhaupt zurückgreifen können, sind die Städte gehalten, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Das dafür erforderliche Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden, zum 1. Januar 2024 soll es dann in Kraft treten. Dabei geht es nicht in erster Linie um das umstrittene Heizungsgesetz. Das wurde am Freitag im Bundestag beschlossen. Hier geht es um das Wärmeplanungsgesetz, das nun noch die parlamentarischen Hürden nehmen muss.